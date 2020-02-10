فوكسكون المصنعة لهواتف آيفون تستأنف الانتاج في مصنع شينزن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار شركة فوكسكون المصنعة لهواتف ايفون

قال مصدر مطلع إن فوكسكون، التي تصنع هواتف آيفون لشركة أبل، تلقت موافقة من الحكومة الصينية على استئناف الانتاج في مصنع رئيسي في مدينة شينزن بجنوب الصين.

وكانت إعادة فتح المصنع بعد عطلة السنة القمرية الجديدة قد تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

وقال المصدر لرويترز إن حوالي 20 ألف شخص، أو نحو 10 بالمئة من قوة العمل لفوكسكون في شينزن، عادوا إلى المصنع يوم الاثنين. وأضاف أن الشركة أبلغت بعض موظفيها هناك في وقت متأخر يوم الاثنين بأن يعودوا الى العمل في اليوم التالي.