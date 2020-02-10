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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره..والخام الأمريكي ينخفض أدنى 50 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعمق خسائره بفعل مخاوف الطلب العالمي على الخام في ظل انتشار فيروس كورونا.
ولا تزال الأسواق في ترقب لاجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين وسط أنباء عن أن روسيا ترفض مقترح تعميق خفض الإنتاج بنصف مليون برميل إضافية ليصل إجمالي الخفض إلى 2.2 مليون برميل يومياً.
وتأثر النفط بارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.8 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.
ومن جانبها، أعلنت الصين زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 900 شخص، في حين أصيب ما يقرب من 41 ألف شخص بالفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 49.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 2.2% إلى 53.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.7 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.
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