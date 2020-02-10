شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً في ظل استمرار أزمة الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" وظهور المزيد من حالات الإصابة والوفيات.



وكشفت الحكومة الصينية عن وفاة ما يقرب من 910 أشخاص بسبب كورونا بينما أصيب أكثر من 41 ألف شخصا آخرين بالفيروس.



وفي اول ظهور له منذ أسابيع، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على قدرة بلاده على احتواء فيروس كورونا وأن تأثيره على الاقتصاد لن يتخطى المدى القصير.

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وسوف تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع أيضاً نحو شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي للحديث عن مستجدات السياسة النقدية وتأثير فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع وتيرة بناء المنازل في كندا إلى 213 ألف منزل في الشهر الماضي بينما توقع محللون تسجيل القراءة 200 ألف، وارتفع عدد تصاريح البناء بنسبة 7.4% مقارنة بتوقعات عند 3.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7606، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.753 وأقل سعر عند 0.7498.