شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يجتاز الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليتمكن من تجاوز مستوى 50.00 ويستقر دونه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 48.30، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 50.00 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: النفط يجتاز الهدف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.