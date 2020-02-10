شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى له في 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تداول الجنيه المصري اليوم عند مستوى 15.66 للدولار مقارنة مع 15.69 أمس الأحد.
وقال مصرفي بالقاهرة طلب عدم نشر اسمه "يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات محافظ وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعا بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة."
لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.
وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى له في 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.