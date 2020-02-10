شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف ليبيا : إيرادات النفط في الشهر الماضي (صفر) دولار والان نبدء بالتفاصيل

قال مصرف ليبيا المركزي الاثنين إن إيرادات النفط، وهى المصدر الرئيسي لدخل البلاد، هبطت إلى الصفر في يناير .

وقال المصرف المركزي، الذي مقره طرابلس، أيضا في بيان على صفحته على فيسبوك إن إغلاق الموانئ والحقول النفطية تسبب في خسائر تتجاوز 2.5 مليار دينار ليبي (1.78 مليار دولار).

وأضاف أنه لم يدفع أي رواتب للعاملين بالدولة الشهر الماضي. ويعمل المصرف المركزي بشكل رئيسي مع حكومة طرابلس لكنه يدفع أيضا رواتب بعض موظفي الدولة في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة حفتر.

وقال المصرف المركزي إن أكبر مصدر للدخل في يناير كان رسوم بيع النقد الأجنبي والتي جلبت 2.319 مليار دينار. وبلغت إيرادات الضرائب 53 مليون دينار بينما بلغت إيرادات الجمارك ثمانية ملايين دينار.