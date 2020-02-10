الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على انخفاض

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استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم متأثرة بخسائر لأسهم أبل مع توقع محللين أن تتراجع مبيعاتها الفصلية من الهواتف الذكية في الصين إثر إغلاق متاجر التجزئة وتعليق الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 106.85 نقاط أو 0.37 بالمئة، ليصل إلى 28995.66 نقطة، وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعا بـ 9.43 نقاط أو 0.28 بالمئة، ليصل إلى 3318.28 نقطة ، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 26.89 نقطة أو 0.28 بالمئة، ليصل إلى 9493.63 نقطة.

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