شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 106.85 نقاط أو 0.37 بالمئة، ليصل إلى 28995.66 نقطة، وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" متراجعا بـ 9.43 نقاط أو 0.28 بالمئة، ليصل إلى 3318.28 نقطة ، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 26.89 نقطة أو 0.28 بالمئة، ليصل إلى 9493.63 نقطة.
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