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330 ألفا استفادوا من اختبارات الميول المهنية عبر «سبل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

استفاد نحو 330 ألف طالب وطالبة وباحث وباحثة عن عمل، من اختبارات القياس والميول المهنية عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني «سبل»، بحسب إحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مشيرا إلى أن البوابة تهدف إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنيا، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

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وأسهمت الشراكة مع عدد من الجامعات في مختلف المناطق والمدارس، واتفاقيات التعاون مع جهات حكومية وأخرى خاصة، ومقياس الميول المتوفر في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ في زيادة أعداد المستفيدين من المنصة، التي شهدت منذ مطلع العام الحالي تطورا تفاعليا يساعد في اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

وتهدف «سبل» إلى توفير بيئة الكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد «سبل» في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.