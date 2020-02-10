شكرا لقرائتكم خبر

46 % من الأسر في حساب المواطن تحصل على الاستحقاق الكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

حصل 46.1% من أرباب الأسر في برنامج حساب المواطن على الاستحقاق الكامل في دفعة فبراير 2020، فيما لم تتجاوز نسبة أرباب الأسر الحاصلة على الاستحقاق الأدنى 8.4%، بحسب الإحصائية الشهرية للبرنامج الصادرة أمس.

وأودع البرنامج أمس الدفعة الـ27 (فبراير 2020) والبالغ إجمالي قيمتها 2.6 مليار ريال، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، منها 12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

Advertisements

وتجاوز إجمالي ما دفعه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 وحتى فبراير الحالي 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون رب أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون رب أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وحصل نحو 193 ألف رب أسرة على الاستحقاق الأدنى والبالغة قيمته 300 ريال. وأشار إلى أن إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير بلغ 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وذكر القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 ملايين مستفيد رئيسي، شكل أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

متحصلات أرباب الأسر في فبراير: