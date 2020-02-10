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زين: لم نتوصل لاتفاق مع المالية لتحويل الديون إلى أسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

كشفت شركة زين السعودية عن عدم توصلها لاتفاق مع وزارة المالية حول تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة.

وأوضحت «زين السعودية» في بيان أمس، أنها لم تتوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية، بخصوص تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئيا بالتغطية في الحقوق الأولوية أو بأي شكل آخر.

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وقالت الشركة في بيان على موقع تداول إن المناقشات المتعلقة بهذه الصفقة بين الوزارة والشركة انتهت بناء على ذلك. وأضافت أن الديون المستحقة للوزارة ستستمر بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وتبلغ ديون الشركة لوزارة المالية نحو 3.3 مليارات ريال.

وسبق أن أعلنت الشركة في 19 أغسطس 2019، عن الدخول في مناقشات مع وزارة المالية السعودية بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئيا بالتغطية في الحقوق الأولوية أو بأي شكل آخر.

كما أعلنت في أكتوبر 2017 توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 38% لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 2221.18 مليون ريال وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.