45 ألف متجر الكتروني في السوق السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن التجارة الالكترونية في المملكة نمت أخيرا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى توفر أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودية في مجال الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الالكترونية.
جاء ذلك خلال افتتاحه «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي انطلقت فعالياتها أمس في الرياض، بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية».
وأوضح الوزير القصبي أن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، منوها بكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، والتي أتيحت للمستثمرين وجعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.
تقدم 72 مركز
من جانبه كشف محافظ الجمارك السعودية أحمد الحقباني خلال مشاركته في القمة أن المملكة في عام واحد قفزت 72 مركزا عالميا في معيار «التجارة عبر الحدود»، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
ولفت محافظ الجمارك السعودية إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك كثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.
حزمة إصلاحات
وفي جلسة «قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف»، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، والتي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، مما يخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية مثل قطاع البيع بالتجزئة.
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