لائحة أسماء النطاقات السعودية تتبنى نموذج وكلاء التسجيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الجديدة من لائحة تسجيل أسماء النطاقات السعودية (المنتهية بــ «sa» أو بــ «السعودية»).

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن هذه التغييرات حسب ما ورد في اللائحة تبدأ في السريان بعد 30 يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الالكتروني للمركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.nic.sa)، مضيفة أنه يعد استمرار المسجل في استخدام أي اسم نطاق قبولا منه للتغييرات التي طرأت على اللائحة.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أساسية في سبيل تبني نموذج وكلاء التسجيل (Registry-Registrar Model) الذي يعد أحد أهم الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، والذي يتيح تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية من قبل وكلاء معتمدين من القطاع الخاص.

وشملت التعديلات استبدال المادة المتعلقة بالاعتراضات بمادة تتعلق بتسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، وإضافة مادة تتعلق بالتعامل مع الشكاوى، وعدد من الإضافات والتحسينات التي تسهم في تحقيق أعلى مستوى من الموثوقية والانتشار لأسماء النطاقات السعودية وبما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية والتي من أبرزها تبني وكلاء التسجيل.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تطوير أسماء النطاقات السعودية وتحسين خدماتها، كما حثت جميع المسجلين على تحديث بياناتهم وبيانات المنسقين الإداريين لجميع نطاقاتهم السعودية المسجلة لديها؛ استعدادا لكافة التغيرات المستقبلية المتعلقة بوكلاء التسجيل وما يصاحبها من قواعد وإجراءات تتعلق بتسوية المنازعات والمقابل المالي.

التعديلات: