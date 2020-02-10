فريق دولي برئاسة السعودية يؤكد على تمكين النفاذ للانترنت بأسعار في متناول الجميع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جنيف

أكد فريق دولي معني بقضايا السياسات العامة للانترنت، خلال اجتماعه برئاسة السعودية على تمكين النفاذ للانترنت بأسعار في متناول الجميع.

وترأست السعودية، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الاتصالات المهندس ماجد المزيد، فريق مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لقضايا السياسات العامة الدولية للانترنت، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، بجنيف، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء.

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وبدأ الاجتماع أعماله بجلسة مشاورات مفتوحة مع أصحاب المصلحة المعنيين بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالانترنت لتسخير إمكانيات التقنيات الجديدة والناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شارك فيها عدد من الخبراء والدبلوماسيين، وتم خلالها الإقرار بوجود فجوات في قضايا السياسات العامة الدولية التي تتصل بالتقنيات الجديدة والناشئة مثل تلك المتصلة بالأمن والخصوصية والثقة وحماية البيانات، والتأكيد على تمكين النفاذ إلى الانترنت بأسعار في متناول يد الجميع، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.

ونوه الأمين العام للاتحاد بأهمية تعزيز العمل الدولي في تلك الجوانب لتجاوز التحديات التي تواجهها الدول، كما نوه بجهود المملكة في الملفات الرقمية بعد أن جاءت ضمن الأولويات الأساسية للمملكة مع رئاستها لمجموعة العشرين.

وخلال الاجتماع؛ بحث فريق العمل موضوعات تضمنت سبل تعزيز الأمن وزيادة الثقة في استخدام الانترنت، والمسائل ذات الصلة بتنظيمات التقنيات الجديدة والناشئة على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن المجلس يعد منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للانترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.