"الوطنية للتعليم" تستفي شروط اتفاقيتها للاستحواذ على "الخوارزمي التعليمية"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن استيفاء جميع الشروط المسبقة لاتمام اتفاقية شراء كامل حصص الملاك في شركة الخوارزمي التعليمية.
وافادت الوطنية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الشروط شملت الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.
وبالتالي، انتقلت ملكية كامل الحصص في الشركة الخوارزمي التعليمية إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم وتم تعديل عقد التأسيس لشركة الخوارزمي التعليمية.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية في تغريدة على "تويتر"، خلال فبراير الجاري، عن عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة الخوارزمي التعليمية.
وكانت الشركتان قد أبرمتا في نوفمبر الماضي، اتفاقية تقوم بموجبها الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بشراء كامل حصص ملاك شركة "الخوارزمي التعليمية" مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 30 مليون ريال.
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