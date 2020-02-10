شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" تلغي اتفاقيتها مع وزارة المالية وإدارتها تُوصي بإعادة هيكلة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن انتهاء المناقشات المتعلقة بصفقتها مع وزارة المالية، وبذلك تستمر الديون المستحقة للوزارة بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وكانت الشركة قد دخلت، في أغسطس الماضي، في مناقشات مع وزارة المالية السعودية بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في حقوق الأولية التي ستصدرها أو بأي شكل آخر.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من 5.837 مليار ريال إلى 4.229 مليار ريال، والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 28٪.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.608 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان، سيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.

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كذلك أوضى المجلس بزيادة رأس المال من 4.229 مليار ريال إلى 8.729 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليار ريال سعودي.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.

هذا من المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن زين حققت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 46.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، والتي تعتبر الأعلى منذ التأسيس، وصولاً إلى 485 مليون ريال مقابل صافي ارباح بلغ 332 مليون ريال في العام 2018.