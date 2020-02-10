شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً مع ترقب التطورات حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع في ظل ترقب المستثمرين للتطورات بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 900 شخص بينما أصيب ما يقرب من أربعين ألف شخص آخرين بفيروس كورونا.

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ويعمل العديد من المحللين على تقييم آثار وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي لا سيما في الصين كونها تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وسوف يدلي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل ستين نقطة) إلى 29160 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 9557 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3333 نقطة.