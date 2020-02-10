شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الزنك تسجل أدنى مستوى لها في عام بفعل زيادة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الزنك خلال تعاملات اليوم مسجلة ادنى مستوى لها منذ يوليو/تموز عام 2016، وذلك بفعل الزيادة في المعروض العالمي بالإضافة إلى القلق حيال الطلب في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 900 حالة بينما أصيب أكثر من أربعين ألف شخص آخرين.



ولا يزال المستثمرون يحاولون تقييم أثر "كورونا" على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني ومدى تداعيات ذلك الطلب.

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وتوقفت العديد من الأنشطة الصناعية في الصين بسبب تفشي الفيروس التاجي مما أثر سلبيا في الطلب على المعادن الصناعي من بينها الزنك والنحاس.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الزنك بنسبةة 0.6% إلى 6.9 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 7.09 دولار وأقل سعر عند 6.9 دولار.