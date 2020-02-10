شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «سليمان الحبيب» تعتزم طرح 52.50 مليون سهم للاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مؤتمر صحفي عُقد بالرياض اليوم، عن تفاصيل طرح 52.50 مليون سهم، تمثل 15 % من جملة أسهم المجموعة البالغة 350 مليون سهم للاكتتاب، والطرح العام الأوليّ في السوق المالية السعودية "تداول". وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني ، أن خطوة الطرح تهدف إلى تعزيز فرص النمو في المستقبل وجوانب الحوكمة المطبقة منذ عام 2015 م وتحقيق أفضل الممارسات العالمية لدعم أنشطة المجموعة،.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال هشام الحبيب أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي واعد، وأن هناك الكثير من العوامل التي دفعت المجموعة لعملية الطرح، من أبرزها النمو السكاني وزيادة الطلب على الرعاية الصحية وتوجه الدولة نحو زيادة السعة السريرية للخدمات الطبية ونمو قطاع التأمين وتوسع الخدمات الطبية المقدمة من شركات التأمين، بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030 التي أتاحت فرصاُ غير مسبوقة لنمو القطاع الصحي.