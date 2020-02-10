شكرا لقرائتكم خبر عن "جيبكا" يعتمد لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المواد الكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

عقد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" اجتماع بعنوان مستقبل لوائح الإدارة الكيماوية في الخليج، بحضور أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون، وذلك في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى تمهيد الطريق أمام اعتماد وتنفيذ النظام العالمي المتوافق "GHS" والاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل المواد الخطرة على الطرق "ADR" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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ودعا الاجتماع الذي شهد حضور عدد من ممثلي قطاع البتروكيماويات الرسميين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لإدارة المواد الكيماوية في المنطقة.

وأوضح الدكتور السعدون أن اللوائح التنظيمية الجديدة ستسمح بإنشاء إطار قوي وناجح لإدارة المواد الكيماوية، التي ستساعد في حماية وسلامة عامة الناس من خلال الحد من مخاطر الحوادث التي تتضمن مواد كيماوية خطرة بسبب نقص المعرفة والوعي الكافي في هذا الجانب، إضافة إلى أن هذه اللوائح التنظيمية سيعزز من ثقة المواطنين بالمجتمع الصناعي.

وشدد على أهمية الالتزام التام بمواءمة اللوائح التنظيمية للصناعة الكيماوية الخليجية، ومواصلة العمل مع هيئة التقييس والهيئات المعنية الأخرى في دول مجلس التعاون للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف التي تعود بالفائدة على الصناعة والمجتمع، التي ستصب بنهاية المطاف في خدمة المصلحة الاقتصادية للمنطقة بكاملها.