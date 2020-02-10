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قمة قادة التجزئة تنطلق في الرياض وتناقش مستقبل القطاع بمشاركة أكثر من 50 متحدثا من حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

أكد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التجارة الالكترونية في السعودية نمت أخيرا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى توفر أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودي في مجال الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الالكترونية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية له في "قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والتي انطلقت فعالياتها اليوم في الرياض، بالشراكة مع هوية "استثمر في السعودية".

وأوضح الوزير القصبي أن السعودية تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، منوها بالكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، والتي أتيحت للمستثمرين وجعلت من السعودية وجهة مثالية للاستثمار العالمي.

من جانبه كشف محافظ الجمارك السعودية، الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، خلال مشاركته في القمة، بأن السعودية في عام واحد قفزت 72 مركزا عالميا في معيار "التجارة عبر الحدود"، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.

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ولفت محافظ الجمارك السعودية إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى السعودية بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع.

وفي جلسة "قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف"، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودي، مما يخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، مثل قطاع البيع بالتجزئة.

وتناقش الدورة السادسة من قمة قادة قطاع التجزئة "مستقبل قطاع التجزئة والاستهلاك.. الازدهار في بيئة متغيرة"، حيث تتضمن فعاليات القمة على مدى يومين عددا من الجلسات وورش العمل والحوارات الاستراتيجية، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والعاملين في القطاع من أنحاء العالم.

وتأتي استضافة السعودية للمرة الأولى لـ "قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على خطط السعودية الرامية إلى تصدر وجهات الأعمال والاستثمار وتجارة التجزئة، كما يأتي هذا الحدث كجزء من الفعاليات المصاحبة لقمة مجموعة العشرين التي تتسلم السعودية رئاستها لهذا العام.

مما يذكر أن السعودية احتلت المرتبة السابعة عالميا في تجارة التجزئة، بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019، والذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد التصنيف على تحليل 25 متغيرا محددا للاقتصاد الكلي والتجزئة.