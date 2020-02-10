الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار ويصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

الجنيه المصري

ذكر موقع "إرم نيوز" أن الجنيه المصري ارتفع إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات أمام الدولار، اليوم الإثنين، وذلك منذ السماح للعملة بالانخفاض في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي.

وقال الموقع إنه جرى تداول الجنيه المصري اليوم عند مستوى 15.66 للدولار، مقارنة مع 15.69 أمس الأحد.

ونقل الموقع عن مصرفي، طالباً عدم الكشف عن إسمه، قوله: "يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات محافظ وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعاً إضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة".

وأكد الموقع أن الجنيه المصري لم يكن بهذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016، أي بعد أسبوع واحد فقط من توقيع مصر اتفاقاً مدته 3 سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

وأشار الموقع إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد زادت إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

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كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى 4.19 مليار دولار في نفس الربع من 3.93 مليار دولار قبل سنة.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

وشهد سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحسنا ملحوظا خلال الأيام الماضية.