شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بعد ارتفاع 3 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاع دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 706.507 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111.5 مليون ورقة مالية بقيمة 546.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.69% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.68%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.21%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 358.9 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16094 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5218 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 559 نقطة.

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.