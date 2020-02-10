الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات اليوم السابق ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وحققت العملة الأمريكية أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آب/أغسطس الماضي ، بفضل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.
تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.60 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.70 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.72 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.72 نقطة ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.
نجح الاقتصاد الأمريكي فى إضافة وظائف جديدة بالقطاعات الغير زراعية بنحو 225 ألف وظيفة فى كانون الثاني/يناير ،بأفضل من توقعات الخبراء إضافة 163 ألف ،وعدلت وظائف كانون الأول/ديسمبر إلى 147 ألف من 145 ألف وظيفة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنحو 1.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آب/أغسطس الماضي.
دعم هذا المكسب الأسبوعي الأكبر خلال 2020 ،استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.
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