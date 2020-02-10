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هيئة المواصفات تنظم المؤتمر الوطني السابع للجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطني السابع للجودة برعاية وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هـ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020، وذلك في محافظة جدة.

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ويقام المؤتمر تحت عنوان "الجودة في عصر التحول والتغيير"، ليعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية، والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عددا من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الطموحة لرؤية 2030.

وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور، من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة، والاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب إبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة، لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.

كما سيشهد المؤتمر استعراض التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، تمكين وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.