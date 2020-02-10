شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الاثنين.. و"رئيسى 50" يرتفع لأول مرة منذ إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50- والذى ارتفع لأول مرة منذ إطلاقه أمس.
وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 42.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6210.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95% خاسراً 66.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6892.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.42 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.13% رابحاً 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4979.89 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 215.2 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون دينار كويتى عبر 7322 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.60%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.16%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.84%، فقطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.
وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.88%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.61%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم " شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.48% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 8.60%، ثم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 8.08%.
وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، عن موافقة هيئة أسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة في 10 فبراير، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
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