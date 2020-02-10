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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي وتراجع أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بجانب تراجع أسواق الأسهم العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 17.82$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.71$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.67$.
فقدت أسعار المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.1% ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،وحققت فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.6%.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.9% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر.
انخفضت معظم أسواق الأسهم فى أسيا وأوروبا ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب تصاعد مخاوف خطورة تفشي فيروس كورونا فى الصين وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.
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