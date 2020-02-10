شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن مستوياتها القياسية بفعل مخاوف خطورة تفشي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن مستوياتها القياسية ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة مرة أخرى ،بفعل مخاوف خطورة تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي عند 426.70 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 3.2% ،فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ،بعد سلسلة من النتائج الإيجابية لكبرى الشركات والبنوك الأوروبية ، وبعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع السفر والترفية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.7% ، بفعل مخاوف تأثير فيروس كورونا على أرباح شركات القطاع خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجعت الأسهم الأسيوية يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين خطورة تفشي انتشار كورونا فى الصين وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الاثنين إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي المرض وصل الآن إلى 908 حالة ،بعد الإبلاغ عن 97 حالة وفاة يوم الأحد ،وقالت السلطات إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة فى جميع أنحاء الصين بلغ 40.171 حالة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.5% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,347.96 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بحوالي 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.