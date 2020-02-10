شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الرابع على التوالي استنادا على طلب المعدن كملاذ آمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، استنادا على طلب المعدن كملاذ آمن ، بسبب خطورة تفشي فيروس كورونا فى الصين ، ويدعم الأسعار أيضا توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,576.75$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,571.89$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,567.96$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

لكن على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.2% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية.

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فى الصين بدأ العمال فى العودة إلى المكاتب والمصانع فى جميع أنحاء البلاد بعد عطلة السنة القمرية الجديدة ،الأمر الذي يصعد المخاوف حيال خطورة تفشي فيروس كورونا ، حيث لم تنجح السلطات الصينية فى كبح جمح انتشار الوباء برغم تمديد موسم الإجازات وفرض قيود على السفر والرحلات.

فى أحدث البيانات الرسمية فى بكين يوم الاثنين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 40,171 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 908 حالة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

التراجع الحالي فى مستويات الدولار ،يأتي مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعد تسجيل أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 1.17 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 916.08 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.