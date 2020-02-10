شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.53، ليستهدف مستوى المقاومة 38.31.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه