سيسكو يسارع بجني أرباحه – تحليل – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليكسر سلسلة مكاسب من أربعة جلسات متتالية، ليجني السهم أرباحه وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -0.72 نقطة ليستقر عند سعر 47.97 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تأثره بالدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.76، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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