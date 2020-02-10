بنك أوف أمريكان يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 10-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك أوف أمريكان (BAC) في آخر جلساته، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.17% بما يعادل -0.06 نقطة ليستقر السهم عند سعر 34.61 دولار، ليحاول السهم بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.53، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.73. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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