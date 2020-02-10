شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة على بابا (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.98% بما يعادل -4.37 نقطة ليستقر السهم عند سعر 216.53 دولار، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 212.93، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 231.67.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه