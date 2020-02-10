شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته دون الدعم المكسور لنموذج العلم الهابط، ليبقى الضغط السلبي فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 52.00، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 56.00 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط