شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ الصباح بعد ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 50.00، بانتظار استئناف التداولات السلبية للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 48.30، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة للفترة القادمة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستويات 51.80 ثم 52.60 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط