شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستنئاف الارتفاع المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 17.60، مع الإشارة إلى أن اختراق 18.00 سيسهّل مهمة تحقيق الهدف الرئيسي المنتظر عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد