شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب قرب مستوى 1575.90، وننتظر استئناف التداولات الإيجابية لاختراق هذا المستوى ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يمتد إلى 1611.20.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات 1554.10 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد