شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف ليتحرك فوق 1.2920، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر فوق هذا المستوى سيوقف الانخفاض المتوقع لهذا اليوم ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3010، بينما سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.2920، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.2736.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2810 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط