شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإسترليني واليورو لأدنى مستوي منذ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى أقل سعر في شهرين ونصف عند 1.2873 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني أمام اليورو عند 85.03 بنسًا.

ونزل اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0942 دولار.

ويأتي ارتفاع الدولار الأمريكي دافعا اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر، مع توقع المستثمرين بأن يظل الاقتصاد الأمريكي متينًا في مواجهة تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، بينما عززت بيانات الوظائف الصادرة الأسبوع الماضي تفاؤل المتعاملين.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6689 دولار أمريكي، مبتعدًا عن أدنى مستوى في 10 سنوات، الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.وفقدت العملة 4.5 في المئة هذا العام.