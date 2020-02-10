شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية والأوروبية تتراجع في مستهل التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية صباح اليوم مع تأثر المعنويات بالمخاوف حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فايروس كورونا المتجدد، بعد موجة صعود الأسبوع الماضي.وانخفض مؤشر (فوتسي) البريطاني لأكبر 100 شركة في بريطانيا 34.85 نقطة، ما يعادل 0.47 في المئة بحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش.

ونزل المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.3 في المئة بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، وتصدر مؤشر قطاع الترفيه والسفر الخسائر. وهبطت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، بنسبة 0.2 في المئة بفعل أداء ضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الموارد الأساسية.