الليرة التركية تنتعش عقب هبوط حاد بفضل تدخل تنظيمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الليرة التركية

انتعشت الليرة التركية في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين لتسجل مستوى أقل من ستة ليرات للدولار وتمحو جزءا كبيرا من خسائر حادة تكبدتها يوم الجمعة بعدما أعلنت‭‭ ‬‬ الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي قيودا جديدة على معاملات النقد الاجنبي.

وقال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بهد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام المنصرم.

وقالت الجهة التنظيمية أمس الأحد إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية العملات‭‭‬، ‭‬‬سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى عشرة بالمئة من حقوق المساهمين بدلا من 25 بالمئة كما تحدد في أغسطس آب 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

Advertisements

وارتفعت الليرة إلى 5.975 مقابل الدولار وسجلت 5.9955 بحلول الساعة 08:17 بتوقيت جرينتش.

ويوم الجمعة، هبطت الليرة إلى 6.05 وهو أقل مستوى في التعاملات العادية منذ مايو أيار.