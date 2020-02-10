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البنك الأهلي يوقع مذكرة تفاهم التمويل العقاري الحصري لمنسوبي وزارة الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

انطلاقا من دوره الريادي في دعم قطاع الإسكان، وكأحد أفضل الممولين العقاريين في السعودية، وقع البنك الأهلي مذكرة تفاهم التمويل العقاري الحصري، والتي توفر باقة حصرية متكاملة، وعروضا مميزة لمنسوبي وزارة الإعلام، وذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي عقد الأحد الموافق 09 فبراير 2020 بين وزارة الإسكان ووزارة الإعلام، بهدف التعاون المشترك، وتقديم مزايا تمويلية تساعد منسوبي وزارة الإعلام في الحصول على المسكن الملائم، بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ووزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأستاذ فيصل السقاف، وعدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المتميزة بين البنك الأهلي ووزارة الإسكان، والتي تعكس قدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية عدة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن وفق رؤية 2030.

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ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأستاذ فيصل السقاف خلال توقيع المذكرة مع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد، على استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في السعودية، وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، مشيرا إلى أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في السعودية فإنه يلعب دورا رياديا لدعم جهود التنمية الوطنية، من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام، وازدهار اقتصاد السعودية، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها رؤية 2030 اهتماما خاصا، بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.

ومن جهته أشار رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي، الأستاذ ريس بن محفوظ، إلى أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك الأهلي شهدت نموا كبيرا خلال 2019، من خلال تقديم تمويل عقاري يتناسب مع احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم على السداد في مختلف المناطق، مؤكدا على استمرار دعم البنك للخطط الاستراتيجية لوزارة الإسكان، بتمكين شرائح المجتمع كافة من الحصول على المسكن الملائم، وزيادة نسبة التملك من خلال برامج ومبادرات وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية، والسعي الدائم إلى تحسينها وتطويرها بما ينسجم مع رؤية 2030.

الجدير بالذكر أن أهم ما تضمنه العرض الاستثنائي الذي قدمه البنك الأهلي لجميع منسوبي وزارة الإعلام في جميع أرجاء السعودية، فيما يخص منتجات تمويل الأهلي العقاري المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، هو حصول المستفيد على معدل هامش ربح سنوي تنافسي، بالإضافة إلى الحلول التمويلية المختلفة ومميزاتها وفق آليات مرنة وسريعة تتجاوز التوقعات، كما تضمن العرض عددا من المزايا الأخرى على منتجات الأفراد التمويلية، كالتمويل الشخصي وبطاقات الأهلي الائتمانية، حيث بإمكان جميع منسوبي وزارة الإعلام الحصول على أي من منتجات البنك التمويلية، من خلال جميع فروع وقنوات البنك الرسمية المنتشرة في جميع أنحاء السعودية.

وقد حصل البنك الأهلي أخيرا على تكريم وزير الإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، كشريك في إنجازات عام من تحقيق رؤية وطن ضمن ملتقى وزارة الإسكان، والذي أقيم تحت عنوان "رؤية تتحقق"، كونه أحد أفضل الممولين العقاريين وضمن أفضل برامج التمويل العقاري بالسعودية، وذلك تقديرا لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان.