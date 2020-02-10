شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة علي بابا القابضة اليوم الاثنين، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان "2.86 مليار دولار" للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية.
جاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو.
وأضافت أن فائدة القروض ستكون منخفضة.
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