شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى يتراجع بفعل مخاوف الفيروس التاجى ونتائج ضعيفة للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، حيث تغلبت المخاوف حيال شدة تفشي الفيروس التاجي في الصين ونتائج ضعيفة لعدد من الشركات على أي دعم جاء من بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.6 % إلى 23685.98 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ذروة أسبوعين يوم الخميس، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 % ليسجل 1719.64 نقطة.

وزادت حصيلة وفيات الفيروس مطلع الأسبوع لتتجاوز إجمالي وفيات وباء سارس. وفي بر الصين الرئيسي، تجاوز العدد 900 حالة وفاة وإجمالي الإصابات 40 ألفا.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، كبير الاستراتيجيين في ميزوهو للأوراق المالية، "لا نرى مؤشرات على أن الوباء ينحسر بعد. الضرر اللاحق بسلاسل الإمداد غير واضح أيضا"، "نحتاج لمعرفة إن كان الوباء سيبلغ مداه ثم ينحسر هذا الشهر أم أنه قد يستغرق مدة أطول بعض الشيء."

وأبطلت مخاوف المرض أي دعم من تقرير الوظائف الأمريكية القوي الصادر يوم الجمعة، وزادت الوظائف غير الزراعية 225 ألفا في يناير كانون الثاني، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة.

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وكان قطاع شركات الشحن البحري هو الأسوأ أداء في السوق اليابانية اليوم، وانخفض مؤشره 1.8%.

وسلطت نتائج الشركات اليابانية الضوء أيضا على صعوبة الأوضاع.

وتراجع سهم توراي إندستريز 2.3% بعد أن خفض منتج الألياف واللدائن توقعاته للأرباح السنوية، بسبب ما قال إنه تراجع الطلب على المنتجات المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية.

ونزل سهم نيكون لصناعة أجهزة التصوير 5.8% ليسجل أدنى مستوياته في عشر سنوات عقب إعلان نتائج ضعيفة بسبب انكماش الطلب على الكاميرات الرقمية.

وانخفض نيبون ستيل 0.6% بعد أن تكبد صانع الصلب خسارة قياسية بلغت 440 مليار ين (أربعة مليارات دولار) في السنة المالية مع إعلانه إغلاق ثلاثة أفران في مواجهة انخفاض الطلب المحلي.