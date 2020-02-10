شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليار ريال إجمالى دفعات برنامج حساب المواطن فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية، اليوم، عن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 "دفعة فبراير"، والبالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أضاف البرنامج في بيان أن إجمالي ما دفعه منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالاً للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة.

وأضاف أن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى البالغة قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكّل أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.