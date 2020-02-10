شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط وسط ضبابية بفعل الفيروس التاجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروية اليوم الاثنين، مع تأثر المعنويات بالمخاوف حيال الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجى، وبعد موجة صعود الأسبوع الماضى.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 %، وتصدر مؤشر قطاع الترفيه والسفر الخسائر.
وفي حين استأنفت الشركات الصينية العمل بعد إجازة ممددة، مع رفع السلطات بعض القيود المتعلقة بالفيروس، فإن طفرة في حصيلة الوفيات إلى أكثر من 900 أبقت على بواعث القلق.
كان ستوكس 600 شهد الأسبوع الماضي أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر بفضل الأداء القوي لأسهم البنوك بعد نتائج قوية للربع الرابع.
وهبطت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، 0.2% بفعل أداء ضعيف لأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الموارد الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تهبط وسط ضبابية بفعل الفيروس التاجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.