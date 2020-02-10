شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية للبحث عن الغاز بدلتا النيل مع ونترشال ديا الألمانية بـ43 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وانتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة ونترشال ديا الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

وقع الاتفاقية مع وزير البترول المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس سامح صبرى مدير عام شركة ونترشال ديا مصر بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور سيريل نون السفير الالمانى بالقاهرة وماريو ميرن الرئيس التنفيذى لشركة ونترشال الألمانية.

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وزير البترول ورؤساء الشركتين عقب التوقيع

وأكد طارق الملا وزير البترول، عقب التوقيع أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية للإقتصاد المصرى تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول لإكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، مضيفاُ أن حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثمارى في مصر بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة، خاصة وأن هناك المزيد من الفرص والاحتمالات الواعدة التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة، وأنه بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية الى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 6 مليارات دولار لحفر 230 بئراً.

وأشار الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد الأولى للشركة الألمانية في مصر بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتى ونترشال وديا، لافتاً إلى أن الشراكة بين قطاع البترول والشركة الألمانية ممتدة منذ أكثر من 45 عاماً وأسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.