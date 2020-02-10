شكرا لقرائتكم خبر عن غصن يسعى للحصول على وثائق من نيسان وميتسوبيشى فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذى المقال لنيسان موتورز وميتسوبيشى موتورز اليوم الاثنين أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله. واعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشى فى اليابان فى 2018 لكنه فر إلى لبنان فى ديسمبر، ورفع دعوى قضائية فى هولندا ضد شركتى السيارات اليابانيتين فى يوليو الماضى دافعا بأن عزله لم يكن قانونيا.

وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى فى أمستردام اليوم الاثنين. ويطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندى.

وقال المحامى ريولان دو مول للمحكمة "نيسان ومتسوبيشى أساءتا لسمعة غصن علنا... غصن لم يواجه بتقاريرهما واتهاماتهما (للرد عليها) ولم تتبعا الإجراءات السليمة".

وقال المحامى إن غصن يريد "مناقشة كاملة لأسباب عزله. نحتاج لمعلومات من ملفه لنتمكن من القيام بذلك. السيد غصن مستعد للقتال".

Advertisements

ويطلب غصن الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية.

ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن.

ويقول محامو غصن إنه عُزل ظلما من رئاسة تحالف شركات السيارات المسجل فى هولندا لأنه لم يطلع على تفاصيل المزاعم.