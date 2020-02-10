شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 4% معلنا الفشل فى الثبات فوق مستويات حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، لتعلن أكبر عملة مشفرة فى العالم الفشل حتى الآن فى الثبات فوق مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 442$ بما يعادل نسبة 4.3% إلى 9,731$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,173$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 10,199$ الأعلى منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.75% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل كانون الثاني/يناير الماضي ، بفضل استمرار الطلب القوي على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

وعلى مدار الأسبوع الفائت ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 9.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 281 مليار$ ، بفعل موجة التصحيح التي تسيطر على أسعار البتكوين ومعظم العملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

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وفى وقت سابق من تعاملات يوم الاثنين قفزت القيمة السوق للعملات الرقمية إلى إجمالي 290 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 آب/أغسطس الماضي.

بعيدا عن عمليات البيع لجني الأرباح ،فأسعار البتكوين لم تبقي حتى الآن أكثر من 24 ساعة فوق مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، فى علامة تظهر حاجة أكبر عملة مشفرة فى العالم إلى حوافز إيجابية جديدة ،حتى تتمكن العملة من اختراق هذا الحاجز وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال عدة أشهر.

لكن الوصول إلى هذا الحاجز النفسي الهام فى مطلع تعاملات 2020 ، فى حد ذاته يعكس الشعور الإيجابي الذي يسيطر على المستثمرين ،وأن الاهتمام بصناعة التشفير قد ارتفع مرة أخرى.

وتعتقد منصة "Coinbase" أن تخفيض معدل العرض سيعزز البتكوين ليحذو مكانة المعدن الثمين "الذهب" وسيكون بمثابة منافس قوي للذهب فى العصر الرقمي.

من ناحية أخرى ، قامت شركة "Weiss Ratings" الأمريكية ،التي تقدم بيانات الاستثمار ، بترقية تصنيفها للبتكوين إلى سالب A ،وأعاذت ذلك إلى تحسن أساسيات العملة المشفرة الرائدة وحركة السعر الإيجابية خلال النصف الأول من هذا العام.