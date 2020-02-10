شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل بضغوط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها البنوك.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% خاسراً 40.690 نقطة ليصل إلى مستوى 6212.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83% خاسراً 58.060 نقطة ليصل إلى مستوى 6900.80 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.800 نقطة ليصل إلى مستوى 4850.05 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.08% خاسراً 3.760 نقطة ليصل إلى مستوى 4969.47 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 188.8 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتى عبر 6195 صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.60%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.96%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بنسبة 0.37%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.88%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.07%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم "شركة الديرة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.48%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 8.60%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، عن موافقة هيئة أسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة في 10 فبراير، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.