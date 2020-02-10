شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لايزال صاعد– تحليل -10-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس باستقراره فوق الدعم المحوري المتمركز عند 2.4800 عن استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, نؤكد على أهمية تجميعه حاليا لعزم إيجابي جديد ليسهل بذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف من خلاله مستوى 2.6100 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.7200 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5000 و 2.6100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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